Endonezya ve Çin’den Güney Çin Denizi’nde istikrarı koruma sözü

CAKARTA (AA) - Endonezya ve Çin, Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarın korunması yönünde ortak çalışma sözü verdi.
Çin Başbakanı Li Kıçiang’ın, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmesi sonrası yapılan basın açıklamasında, Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ile birlikte iki ülkenin Güney Çin Denizi’nde seyrüsefer serbestliği, istikrar ve barışın korunmasında birlikte çalışacağı belirtildi.
Açıklamada, bölgedeki tüm komşu ülkelerin istikrarını korumasına ve daha yakın iş birliklerinin önemine değinen Li, bölge halklarının yararına dostluk ve iş birliklerinin artırılmasında da Çin’in kararlı olduğunu ifade etti.
Öte yandan ASEAN ülkeleri ile Çin arasında Güney Çin Denizi egemenlik sorununda tartışmaların çözümüne yönelik varılan çerçeve anlaşma halen müzakere aşamasında bulunuyor. Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da hak iddia ediyor.
Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.
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