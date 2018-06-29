Endonezya ve Malezya Güney Çin Denizi sorununu görüştü

CAKARTA (AA) - Endonezya ve Malezya'nın, Güney Çin Denizi meselesinin diyalog yoluyla çözülmesi konusunda hemfikir oldukları belirtildi.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Bogor'daki Başkanlık Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Widodo, Mahathir ile yaptıkları görüşmede bölgesel sorunlar konusunda Güney Çin Denizi meselesini de ele aldıklarını söyledi.
Güney Çin Denizi meselesinde Malezya ile hemfikir olduklarını kaydeden Widodo, bu sorunun uluslararası hukuk ve diyaloğa dayalı çözümü konusunda aynı kararlılığa sahip olduklarını ifade etti.
Mahathir, daha önce Güney Çin Denizi'nde çok sayıda savaş gemisi bulunması riskine dikkati çekmiş, bir gün herhangi bir ülkenin hatasıyla savaş çıkabileceğini ve bunu istemediklerini vurgulamıştı.
- Güney Çin Denizi
Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.
Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.
Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) Adası'nda da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.
Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor.
Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!
Son dakika! Leyla Güven tahliye edildi
CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!
Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi
Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!
Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler
79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi
Sualtında görülmemiş manzara! Tembel ahtapot iş başında
Bu görüntüye tepki yağıyor! Avladığı zürafanın yanına geçip...
Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
Okuyucu Yorumları 0 yorum