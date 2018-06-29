Endonezya ve Malezya Güney Çin Denizi sorununu görüştü

CAKARTA (AA) - Endonezya ve Malezya'nın, Güney Çin Denizi meselesinin diyalog yoluyla çözülmesi konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Bogor'daki Başkanlık Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Widodo, Mahathir ile yaptıkları görüşmede bölgesel sorunlar konusunda Güney Çin Denizi meselesini de ele aldıklarını söyledi.

Güney Çin Denizi meselesinde Malezya ile hemfikir olduklarını kaydeden Widodo, bu sorunun uluslararası hukuk ve diyaloğa dayalı çözümü konusunda aynı kararlılığa sahip olduklarını ifade etti.

Mahathir, daha önce Güney Çin Denizi'nde çok sayıda savaş gemisi bulunması riskine dikkati çekmiş, bir gün herhangi bir ülkenin hatasıyla savaş çıkabileceğini ve bunu istemediklerini vurgulamıştı.

- Güney Çin Denizi

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.