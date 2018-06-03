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Endonezya'da 10 Vietnam balıkçı teknesine el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:37 | Son Güncelleme

74 Vietnamlı gözaltına alındı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da sahil güvenlik birimleri, ülkenin Kalimantan eyaleti karasularında kaçak avlanan 10 Vietnam balıkçı teknesine el koydu.

Endonezya haber ajansı Antara'nın haberine göre, Deniz Kaynakları Denetimi Genel Müdürlüğünden (PSDKP) yapılan açıklamada, sahil güvenlik birimlerinin, geçen haftaki devriye görevleri sırasında Endonezya kara sularında kaçak avcılık yaptığı tespit edilen Vietnam 10 balıkçı teknesine el koyduğu belirtildi.

Teknelerdeki 74 Vietnamlının gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınanlar hakkında Endonezya balıkçılık hukukunun ihlali suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirterek, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı gemilerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Ülkede yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla kaçak balıkçı tekneleri dinamitle patlatılarak batırılıyor.

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