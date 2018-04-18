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Endonezya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Endonezya'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde bir kişinin öldüğü, en az 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Sutopo Nugroho, yaptığı açıklamada, depremin merkezinin, Orta Cava bölgesindeki Banjarnegara'ya bağlı Kebumen ilçesine 52 kilometre uzaklıkta bulunduğunu kaydetti.

Nugroho, depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan en az 17 kişinin de tedavi altına alındığını belirtti. Nugroho, depremde 136 evin ve bir okulun hasar gördüğünü açıkladı.

Yaklaşık 230 milyon nüfusu bulunan Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem bölgesinden bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya

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