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Endonezya’da 5,5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

Depremde bir kişi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin, Solok kentinin 15 kilometre güneybatısında, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

''Tempo'' gazetesi, Solok kentine bağlı Rawang köyünde, depremde bir evin duvarının yıkılması sonucu bir kişinin yaşamın yitirdiğini duyurdu.

Depremin meydana geldiği bölgede 23 bina zarar gördü, 2 kişi hafif yaralandı.

Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
can kaybı deprem Endonezya solok

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