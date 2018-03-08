CAKARTA (AA) - Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Maluku eyaletinin Seram bölgesinin 85 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin deniz seviyesinin 13 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

BMKG, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybının olmadığını, tsunami uyarısının da yapılmadığını bildirdi.