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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 05:32 | Son Güncelleme

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Papua eyaletinin Sarmi bölgesinin 63 kilometre kuzeybatısında yaşanan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğunu bildirdi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Papua sarmi

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