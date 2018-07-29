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Endonezya’da 6,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 09:26 | Son Güncelleme

Depremde 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Endonezya’nın Lombok Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Lombok Adası'nın Mataram kentinin 50 kilometre kuzeydoğusu olan depremde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 7,5 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya'nın turistik Bali Adası'nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda bulunan adada deprem nedeniyle çok sayıda ev de hasar gördü.

BBC'nin haberine göre, 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,7 olmak üzere 60'tan fazla artçı deprem kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Lombok Adası

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