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Endonezya’da balıkçı teknesi alabora oldu: 13 kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

Endonezya’da balıkçı teknesi alabora oldu: 13 kişi kayıp

CAKARTA (AA) - Endonezya’da bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 13 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Republika gazetesinin haberine göre, Cava Adası’nın kuzeyinde bulunan Biawak Adası açıklarında ‘’Bunga Hati 2’’ adlı balıkçı teknesinin alabora olması nedeniyle teknedeki 13 kişi kayboldu.

İlk belirlemelere göre, teknenin bölgede etkili olan fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle alabora olduğu belirtildi.

Yetkililer, yaklaşık 100 kişilik ekiple yapılan kayıpları arama kurtarma çalışmalarının da hava muhalefeti ve yüksek dalgalar nedeniyle güçlükle yürütüldüğünü ifade etti.

Geçen ay Doğu Cava’da Jember bölgesi açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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Alabora balıkçı teknesi Endonezya Kayıp

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