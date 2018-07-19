Endonezya’da balıkçı teknesi battı: 6 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinin Jember bölgesi açıklarında balıkçı teknesinin batması sonucu 6 kişi öldü.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, 21 kişinin bulunduğu Joko Gerek adlı balıkçı teknesinin batması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de kaybolduğunu belirtti.

Şu ana kadar 8 kişinin kurtulduğunu söyleyen Nugroho, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İlk incelemelere göre, teknenin yüksek dalgalar nedeniyle battığı belirtildi.

Bu arada Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Lombok ve Sumbawa adaları açıklarında etkili olan yüksek dalgalara karşı deniz taşımacılığı yapan işletmeleri ve balıkçıları uyardı.

Sulawesi Adası’nda 5 Temmuz’da fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle bir feribotun batması sonucu 34 kişi ölmüştü.

