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Endonezya'da batan yolcu teknesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 20:05 | Son Güncelleme

Toba Gölü'nde alabora olarak batan yolcu teknesini çıkarma çalışmaları sürdürülüyor - Teknenin sahibi ve 3 yetkili hakkında soruşturma başlatıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Toba Gölü’nde batan yolcu teknesini çıkarma çalışmaları 2 gün daha uzatıldı.

Endonezya haber ajansı Antaranın haberine göre, Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumunca Toba Gölü’nde yürütülen çalışmalarda yolcu teknesinin yeri yaklaşık 450 metre derinlikte tespit edildi. Tekneyi çıkarma çalışmaları cumartesine kadar devam edecek.

Arama ve Kurtarma Kurumu, insansız su altı cihazlarının da kullanıldığı çalışmalarda bazı yolculara ait olduğu tahmin edilen kimlik kartı, terlik ve motosiklet kaskı gibi malzemelere ulaştıklarını açıkladı.

Yetkililer kazada 164 kişinin kaybolduğunu belirtiyor ancak yolcu listesinin olmaması ve tekne için bilet satışı yapılmamasından dolayı 200’e yakın kişinin kaybolduğundan şüpheleniliyor.

Öte yandan kaçak yolcu taşımacılığı yaptığı ileri sürülen tekne sahibi ve 3 yetkili hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekne kazasında şimdiye kadar 3 kişinin cesedine ulaşıldığı, tekne kaptanı dahil 21 kişinin sağ kurtarıldığı bildirildi.

"KM Sinar Bangun" adlı ve 43 kişilik kapasiteye sahip ahşap yolcu teknesi, 18 Haziran’da Samosir'den Simalungun bölgesine giderken olumsuz hava koşulları ve çok fazla yolcu taşıması nedeniyle Toba Gölü'nde alabora olmuştu.

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