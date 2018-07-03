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Endonezya'da batan yolcu teknesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:14 | Son Güncelleme

Toba Gölü’nde batan yolcu teknesinde kaybolanları bulmak için yürütülen çalışmalar sonlandırıldı - Kayıp kurbanlar anısına anıt yapılacak

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Toba Gölü’nde 18 Haziran'da yolcu teknesinin batması sonucu kaybolan 164 kişi için yürütülen arama çalışmaları sonlandırıldı.

"Kompas" gazetesinin haberine göre, Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ekipleri, asker ve polisin yanı sıra yerel kurumların sürdürdüğü kapsamlı arama çalışmaları, enkazın bulunduğu derinlik ve karşılaşılan güçlükler nedeniyle durduruldu.

Yetkililer ve kayıp yolcuların yakınları, kurbanlar için göle çiçek bıraktı.

Simalungun İdaresi de kurbanlar anısına batan tekneye benzeyen ve üstünde kayıpların adının yazılı olduğu bir anıt yapılacağını açıkladı.

Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BPBD) da çalışmaların durdurulmasına ilişkin açıklamasında sadece yerel arama kurtarma ekiplerinin olası bir gelişmeye karşı alarm durumunda kalacağını kaydetti.

"KM Sinar Bangun" adlı ahşap yolcu teknesi, 18 Haziran’da Samosir'den Simalungun bölgesine giderken olumsuz hava koşulları ve kapasitesinin çok üstünde yolcu taşıması nedeniyle Toba Gölü'nde alabora olmuştu. Arama kurtarma ekipleri, 21 kişiyi kurtarmış, 3 kişinin cesedini çıkarmıştı. 164 kişi batan teknede kaybolmuştu.

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