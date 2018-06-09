Endonezya’da bayram yoğunluğu başladı

CAKARTA (AA) - Endonezya’da bayram tatili nedeniyle yaklaşık 20 milyon kişi, uzaktaki ailelerini ziyaret etme telaşı yaşıyor.
Endonezya’da 20 Haziran’a kadar sürecek Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla milyonlarca kişi, havaalanı, tren istasyonu ve otobüs terminallerine akın etti.
Ülkede Ramazan Bayramı'nın geleneği haline gelen ve yerel dilde "mudik" olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğu döneminde, uçak, tren ve otobüs biletleri erkenden tükenirken kara yollarında da kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.
AA muhabirine başkent Cakarta’da çalıştığını ve memleketi Bojonegoro’ya trenle gideceğini söyleyen Ahmet Fahrizal, "Ramazan bayramı, özellikle aile ve akraba ilişkilerini sürdürmede benim çok önemli. Aileler çocuklarını her zaman özler, ziyaretimle ben de hem kendi özlemimi gidermek hem de onları mutlu etmek istiyorum." diye konuştu.
Başta Cava Adası olmak üzere ülke genelinde havaalanı, tren istasyonu ve otobüs terminallerinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Ulaştırma Bakanlığı da güvenli seyahat sağlanması için bazı ana yollar için araç kısıtlaması ve motosikletler için de hız limiti getirdi.
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