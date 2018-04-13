Endonezya'da binlerce Müslüman Miraç Kandili için bir araya geldi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da binlerce Müslüman, Miraç Kandili dolayısıyla Monas Ulusal Anıtında düzenlenen programa akın etti.

Başkent Cakarta'da ülkenin özgürlük simgesi Monas Ulusal Anıtı alanında yatsı namazından sonra düzenlenen programa çevre illerden de gelen binlerce Müslüman katıldı.

İslam cemaatinden din adamlarının yanı sıra Cakarta Valisi Anies Baswedan ve Vali Yardımcısı Sandiaga Uno'nun da katıldığı kandil programında, alanda kurulan platformda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Programa katılan Ahmet Feyruz, "Buradaki kalabalıkla böyle mübarek bir gecede birlikte olmaktan mutluyum. Okunan ilahi ve dualara topluca eşlik ediyor, gecenin bereketinden faydalanmak amacıyla dua ediyoruz." dedi.