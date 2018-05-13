Endonezya’da bombalı saldırı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Surabaya kentinde, 3 farklı noktada meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Metro tv kanalının haberine göre, Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya’da yerel saatle 07.30 sularında 3 kiliseyi hedef alan 3 farklı bombalı saldırı gerçekleşti.

Saldırılarda şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bombaların aynı anda patlamadığı bilgisini veren bölge polisi olaya ilişkin detaylı açıklama yapmadı.

