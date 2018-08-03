Endonezya’da dang humması ve sıtmaya karşı mobil uygulama

CAKARTA (AA) - Endonezya’da dang humması ve sıtmanın yayılmasını önlemek amacıyla mobil uygulama başlatıldı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Cava Adası’ndaki Bekasi bölgesinde dang humması ve sıtmanın yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen "Titik Jumantik" adlı mobil uygulama hizmete girdi.

Dang humması ya da sıtmaya ilişkin bir virüsün rapor edilmesiyle bölgede doğrudan ilgili tüm birimlerin uyarılacağı uygulamada, virüslerin yayılmasını önlemede daha etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Bekasi’de şu anda belli noktalarda hizmet veren mobil uygulamanın, zaman içinde de daha geniş bölgelere yayılması bekleniyor.

Endonezya’nın kırsal bölgelerinde özellikle sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakası görülüyor.

Yetkililer, yağışlı dönemde önlemleri artırırken, halk da dang humması ve sıtmadan korunmaya karşı uyarılıyor.

