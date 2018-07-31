Endonezya'da DEAŞ bağlantılı örgüte yasak

Endonezya'da faaliyet gösteren Jamaah Anşarut Dulah (JAD) cemaati, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yasaklandı.
Yerel basındaki haberlere göre Güney Cakarta Mahkemesi, terör faaliyetleri yürüttüğü ve militan yetiştirmekten suçlu bulduğu JAD'ın ülkede yasaklanmasına karar verdi.
Binlerce takipçisi olan JAD, ülkede DEAŞ bağlantılı en büyük örgüt olarak nitelendiriliyor.
DEAŞ yanlısı fikirleriyle öne çıkan JAD'ın cezaevinde olan lideri Aman Abdurrahman'a, hücresinden takipçilerine ölümcül saldırılar düzenleme talimatları verdiği suçlamasıyla geçen ay idam cezası verilmişti.
Abdurrahman, Cakarta’daki Sarinah bölgesi ve otobüs terminali saldırısının yanı sıra Kalimantan’daki kiliseye yönelik terör saldırılarının sorumlusu olarak gösterilmiş ve savcılar idamını talep etmişti. Endonezya’da 2016 yılında Sarinah bölgesinde düzenlenen saldırıda 4’ü saldırgan olmak üzere 8 kişi, Kalimantan bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıda da bir çocuk ölmüştü. Geçen yıl başkentte Kampung Melayu otobüs terminalinde yapılan iki intihar saldırısında ise 3 polis yaşamını yitirmiş ve bu saldırıdan da JAD sorumlu gösterilmişti.
Endonezya'da Surabaya, Sidoarjo ve Riau şehirlerinde 13 ve 14 Mayıs 2018'de yaşanan, 28 kişinin hayatını kaybettiği bombalı ve bıçaklı saldırılarının ardından terörle mücadele yasasında değişiklik yapılarak güvenlik güçlerinin yetkileri artırılmıştı.
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