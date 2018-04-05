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Endonezya'da denizde petrol sızıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 06:31 | Son Güncelleme

Denizdeki petrol sızıntısı nedeniyle bir teknede çıkan yangında 5 kişi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya'da denizdeki petrol sızıntısı nedeniyle bir teknede çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Kalimantan eyaleti emniyet sözcüsü Ade Yaya Suryana, geçen cumartesi günü Balikpapan'da Semayang Limanı civarında denizdeki petrol sızıntısı nedeniyle balıkçı teknesinde çıkan yangında kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 5 kişinin öldüğünü belirtti.

Suryana, yaptıkları incelemede bölgede devlete ait petrol şirketi Pertamina'nın deniz tabanına yerleştirdiği petrol boru hattındaki kırık nedeniyle sızıntı meydana geldiğini açıkladı.

Sızıntının olumsuz etkisiyle kıyı bölgesinde halkın mide bulantısı ve kusma gibi sağlık sorunları yaşaması üzerine maske dağıtılmış, güvenlik ve sızıntının temizlenmesi amacıyla da acil durum ilan edilmişti.

Öte yandan, boru hattının kırılma nedeni araştırılırken, yetkililer boru hattının kapatıldığını bildirdi.

Denizdeki petrol sızıntısını temizleme çalışmaları devam ediyor.

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