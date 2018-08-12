HABER

Endonezya’da dün düşen küçük uçağın enkazına ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 09:02 | Son Güncelleme

Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki çocuk ise kurtarıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Papua bölgesinde kuleyle bağlantısı kesilen hafif küçük ticari uçağın enkazına ulaşıldı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 12 yaşındaki çocuk ise yaralı kurtarıldı.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre Papua eyaleti Pegunungan Bintang Bölgesi Emniyet Şefi Michael Mumbunan, dün yerel saat 08.45 civarında irtibatın kesildiği Dimonin Havayollarına ait İsviçre yapımı "Pilatus PC-6 Porter" model uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu.

Uçağın enkazını, bölgedeki Oksibil Havalimanı yakınındaki dağlık alanda bulduklarını belirten Mumbunan, düşen uçaktaki 9 yolcudan 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 yaşındaki bir çocuğun ise sağ olarak kurtulduğunu ifade etti.

Mumbunan, vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen çocuğun tedavisine hastanede devam edildiğini kaydetti.

İrtibatın kesildiği uçağa ilişkin dünkü açıklamasında, köylülerin patlama ve yüksek gürültü duyduklarını ihbar ettiğini belirten Mumbunan, uçağın düştüğünden şüphelenilen bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtmişti.

Eyaletin Tanah Merah bölgesinden Pegunungan Bintang'ın Oksibil bölgesine gitmek üzere kısa mesafeli sefer için havalan uçağın içinde 2 mürettebat ile biri çocuk 7 yolcunun olduğu bildirilmişti.

PARTNERKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyorduKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Antalya'daki yerel gazetenin yıllar önceki küpürü sosyal medyayı salladıAntalya'daki yerel gazetenin yıllar önceki küpürü sosyal medyayı salladı
Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyorBedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
can kaybı Endonezya oksibil Papua uçak kazası

En Çok Okunan Haberler

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Deniz Çakır'dan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir ayrılık daha!

Deniz Çakır'dan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir ayrılık daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos: 9 devirli dev ikramiye ikiye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos: 9 devirli dev ikramiye ikiye bölündü!

İznik Gölü altındaki bulunan tarihi Apollon Tapınağı böyle görüntülendi

İznik Gölü altındaki bulunan tarihi Apollon Tapınağı böyle görüntülendi

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban öldürüldü

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban öldürüldü

Günlük burç yorumları: 12 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Burdur'da nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti

Burdur'da nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.