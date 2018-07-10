Endonezya’da endemik yeni bir geko kertenkelesi keşfedildi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da endemik yeni bir geko kertenkelesi bulundu.
Endonezya Fen Bilimleri Enstitüsü (LIPI), ülkenin doğusundaki Güney Sulawesi eyaletine bağlı Tanahjampea Adası’nda eğri parmaklı endemik yeni bir geko kertenkelesi (Cyrtodactylus) türü keşfettiklerini açıkladı.
Bu geko kertenkelesini morfolojik olarak diğerlerinden ayıran bazı özelliklerin bulunduğunu belirten LIPI'deki sürüngen bilim uzmanlarından Amir Hamidy, detaylı incelemelerde kol ve bacakların etrafında özel karakteristiğe sahip küçük çıkıntılar tespit ettiklerini kaydetti.
Ayrıntılı 8 yıllık çalışma sonunda yeni bir geko türü olduğunu doğrulayabildiklerini söyleyen Hamidy, bu yeni türle Endonezya'nın 36 farklı geko kertenkelesi türüne sahip olduğunu ifade etti.
Ayaklarında yapışkan sıvı salgısı bulunmayan ve farklı açılardaki zemin üzerinde rahat yürüyebilme özelliğine sahip geko kertenkeleleri, nemli tropikal bölgelerde yaşayan kertenkele türü arasında yer alıyor.
Meclis'e bir parti daha girdi!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama
Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı
AK Parti'yi şoke eden haber! Mersin Mezitli ilçe yöneticisi Ömer Saygılı intihar etti
Böylesi görülmedi! 62 yaşındaki adamın anüsünden öyle bir şey çıktı ki...
Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi
Prens Charles'ın vaftiz kızı öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Sokağın ortasında kalçasından ısırdı!
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Okuyucu Yorumları 0 yorum