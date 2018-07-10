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Endonezya’da endemik yeni bir geko kertenkelesi keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Endonezya’da endemik yeni bir geko kertenkelesi keşfedildi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da endemik yeni bir geko kertenkelesi bulundu.

Endonezya Fen Bilimleri Enstitüsü (LIPI), ülkenin doğusundaki Güney Sulawesi eyaletine bağlı Tanahjampea Adası’nda eğri parmaklı endemik yeni bir geko kertenkelesi (Cyrtodactylus) türü keşfettiklerini açıkladı.

Bu geko kertenkelesini morfolojik olarak diğerlerinden ayıran bazı özelliklerin bulunduğunu belirten LIPI'deki sürüngen bilim uzmanlarından Amir Hamidy, detaylı incelemelerde kol ve bacakların etrafında özel karakteristiğe sahip küçük çıkıntılar tespit ettiklerini kaydetti.

Ayrıntılı 8 yıllık çalışma sonunda yeni bir geko türü olduğunu doğrulayabildiklerini söyleyen Hamidy, bu yeni türle Endonezya'nın 36 farklı geko kertenkelesi türüne sahip olduğunu ifade etti.

Ayaklarında yapışkan sıvı salgısı bulunmayan ve farklı açılardaki zemin üzerinde rahat yürüyebilme özelliğine sahip geko kertenkeleleri, nemli tropikal bölgelerde yaşayan kertenkele türü arasında yer alıyor.

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