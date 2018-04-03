Endonezya’da Filistin’e destek gösterisi

Aksa Çalışma Grubu Başkanı Agus Sudarmaji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimize destek amaçlı burada bulunuyoruz. Onların tek isteği kendi memleketlerine geri dönebilmek. Endonezya halkından, Filistinlilerin mücadelesi için daha çok dua ve destek bekliyoruz." diye konuştu.

Başkent Cakarta’daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık grup, "Özgür Filistin", "Filistinlilere ateş etmeyin" ve "Filistinlilerin kendi ülkelerinde yaşama hakkı var" yazılı pankartları taşıyarak tekbir getirdi, "İsrail yasa dışı devlet" ile "Kudüs Filistinlilerin" sloganları attı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden itibaren 18 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler barışçıl gösterilerini 6 hafta sürdürmeyi planlıyor.

- Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve giderek gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.