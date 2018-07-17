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Endonezya’da ilk hac kafilesi yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

Endonezya’da ilk hac kafilesi yola çıktı

CAKARTA (AA) - Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da ilk hac kafilesi yola çıktı.

Endonezya’da başkent Cakarta başta olmak üzere Surabaya, Solo, Padang, Lombok ve Makassar bölgelerinden gelen ve 11 gruptan oluşan 4 bin 486 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları ülkenin çeşitli bölgelerindeki havalimanlarından gönderilirken, Diyanet İşleri Bakanı Lukman Hakim Saifuddin Surabaya’daki uğurlama törenine katıldı.

Mekke'de kutsal mekanlardaki genişletme çalışmaları nedeniyle 2013 yılında Endonezya’nın hac kontenjanı 211 binden 168 bine düşürülürken, geçen yıl Endonezya için hac kontenjanı 221 bine yükseltildi.

Yaklaşık 260 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya'nın yüzde 87'si Müslüman, yüzde 9,9'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer din ve inançlardan oluşuyor.

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