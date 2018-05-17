HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Endonezya’da ilk iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

Başkent Cakarta’nın sembollerinden İstiklal Camisi’nde iftar programı düzenlendi

CAKARTA (AA) - Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen ve başkent Cakarta’nın sembolleri arasında yer alan İstiklal Camisi’nde iftar programı düzenlendi.

Cami avlusunda hazırlanan iftar programına Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.

İftar öncesi ramazan ayının faziletlerine ilişkin sohbet yapıldı.

Endonezya'da Müslümanlar, ramazanın ilk gününde 13 saat 21 dakika oruç tuttu.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
KKTC'li vekil Atun: Türkiye'den acilen elektrik de gelmeliKKTC'li vekil Atun: Türkiye'den acilen elektrik de gelmeli
Konak’ta 19 Mayıs Mehmet Erdem konseriyle kutlanacakKonak’ta 19 Mayıs Mehmet Erdem konseriyle kutlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya ilk iftar İstiklal Cami Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!

Konak’ta 19 Mayıs Mehmet Erdem konseriyle kutlanacak

Konak’ta 19 Mayıs Mehmet Erdem konseriyle kutlanacak

Türk Telekom 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı

Türk Telekom 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı

Motosiklet akrobatları Mersin'de buluşacak

Motosiklet akrobatları Mersin'de buluşacak

Yeni evli çifte büyük şok! Görüntülerini televizyona vermişler

Yeni evli çifte büyük şok! Görüntülerini televizyona vermişler

'Sayın Erdoğan, o listeyi kendiniz yapın'

'Sayın Erdoğan, o listeyi kendiniz yapın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.