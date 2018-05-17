Endonezya’da ilk iftar

CAKARTA (AA) - Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen ve başkent Cakarta’nın sembolleri arasında yer alan İstiklal Camisi’nde iftar programı düzenlendi.

Cami avlusunda hazırlanan iftar programına Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.

İftar öncesi ramazan ayının faziletlerine ilişkin sohbet yapıldı.

Endonezya'da Müslümanlar, ramazanın ilk gününde 13 saat 21 dakika oruç tuttu.

