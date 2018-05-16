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Endonezya’da ilk teravih namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Endonezya’da ilk teravih namazı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Müslümanlar, ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Başkent Cakarta'da binlerce Müslüman, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen ve başkentin sembolleri arasında yer alan İstiklal Camisi'ni doldurdu.

Endonezya'da 17 Mayıs'ta oruç tutulmaya başlanacağını duyurulmuştu.

Endonezya'da ramazan boyunca günde ortalama 13 saat 21 dakika oruç tutulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cakarta Endonezya ilk teravih İstiklal Cami

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