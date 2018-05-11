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Endonezya'da Merapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

Yanardağdan püsküren kül ve duman, 5 bin 500 metre yüksekliğe ulaştı - Bölgedeki Yogyakarta's Adisutjipto Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde yer alan Merapi Yanardağı'nın kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Yogyakarta kentinde bulunan yanardağdan püskürmeye başlayan kül ve dumanın 5 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını duyurdu.

Dağın 5 kilometre çapındaki alanda zorunlu tahliye işlemlerinin başlatıldığını açıklayan PVMBG, uçuş hava sahasının çıkan gaz ve dumandan etkilenmesi üzerine Yogyakarta's Adisutjipto Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

Cava adasında bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010 yılında lav püskürtmesi nedeniyle 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Merapi yanardağı orta cava Yogyakarta

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