Endonezya'da Müslüman alimler toplantısı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Bogor kentinde Dünya Müslüman Alimler Üst Düzey Danışma Toplantısı başladı.
Endonezya hükümetinin düzenlediği Bogor’daki Başkanlık Sarayı’nda 50 farklı ülkeden din görevlilerinin katıldığı ''Ilımlılık ve İslam’da hoşgörü'' temalı toplantının açılışı yapıldı.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın barış dini olduğunu ve Müslümanların dünyada barış ve birliğin gelişimi ve tesisinde rol model olması gerektiğini vurguladı.
Dünyadaki Müslüman alimlerin birlik olmalarının önemine işaret eden Widodo, aşırıcılık ve radikalizmin karşısında Müslüman din adamlarının, İslam hoşgörüsünün teşvikinde yerinin çok önemli olduğunu ifade etti.
Toplantıya katılan Mısır Ezher Şeyhi Ahmet et-Tayyib de Müslüman dünyasının birlik olması gerektiğinin altını çizerek, yanlış anlayış ve bilgiden kaynaklı düşüncelerle oluşan bölünmelerin Müslümanları zayıflattığını ve çatışmaya yol açtığını belirtti.
Müslümanların birlik olmasının en temel yönteminin hoşgörü ve orta yoldan geçtiğini vurgulayan Tayyip, bugün Müslümanlar arasında dini kavram ve anlayıştaki farklılıkların İslam'ı da olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Toplantı 3 gün sürecek.
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