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Endonezya'da operasyonlarda 21 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:00 | Son Güncelleme

2018 Asya Oyunları öncesi düzenlenen operasyonlarda 21 terörist öldürülürken, 221 şüphelide gözaltına alındı

Endonezya'da düzenlenecek "Asya Oyunları" öncesi, 21 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Kompas gazetesinde yer alan habere göre, Endonezya Emniyet Müdürü Tito Karnavian, ülkede düzenlenecek ve açılışı 18 Ağustos'da yapılacak "Asya Oyunları" öncesinde ülke genelinde güvenlik önlemlerini genişlettiklerini söyledi.

Karnavian, son bir kaç haftada ağırlık verilen operasyonlarda şu ana kadar 21 teröristin öldürüldüğünü, 221 şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.

Asya Oyunları için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayan Karnavian, "Korkulacak bir şey yok. Biz ülkede tüm gerekli önlemleri aldık. Müsabakalar sırasında ve törenlerde teröre karşı güvenliklerimizi daha da arttıracağız." ifadelerini kullandı.

13 ve 14 Mayıs'ta Surabaya’da ve Sidoarjo’da düzenlenen saldırılarda 27 kişi ölmüş ve 42 kişi de yaralanmıştı.

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Endonezya asya oyunları 2018 terör operasyonu

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