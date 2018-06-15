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Endonezya’da Ramazan Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 05:32 | Son Güncelleme

Endonezya’da Ramazan Bayramı

CAKARTA (AA) - Endonezyalı Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Dünyanın en yoğun Müslüman topluluğuna sahip 260 milyon nüfuslu Endonezya’da Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Ülkede dini bayramlarda yöresel kıyafetler ve renkli giyinme geleneği sürdürülürken, bayram namazlarına kadınlar da katıldı.

Camilerde verilen vaazlarda topluma birlik ve sevgi mesalarının yanı sıra bayramda akraba ziyaretinin önemi vurgulandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo da Bogor kentindeki Bogor Botanik Bahçesi’nde kurulan alanda bayram namazını kılarken, namaz sonrası halk ile bayramlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cakarta Endonezya namaz Ramazan Bayramı

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