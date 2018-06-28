Endonezya'da sahte içki 8 can aldı

Endonezya'da sahte içki içtiği tespit edilen 8 kişi hayatını kaybetti.
Jakarta Globe gazetesindeki habere göre, başkent Cakarta'nın batısındaki Cengkareng'de nefes darlığı, mide bulantısı, bilinç kaybı ve bulanık görme şikayetiyle hastaneye giden ve sahte içki içen 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Nisan ayında sahte içki nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 11 kişi tutuklanmıştı.
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