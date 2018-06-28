HABER

Endonezya'da sahte içki 8 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 00:11 | Son Güncelleme

Endonezya'da sahte içki 8 can aldı

Endonezya'da sahte içki içtiği tespit edilen 8 kişi hayatını kaybetti.

Jakarta Globe gazetesindeki habere göre, başkent Cakarta'nın batısındaki Cengkareng'de nefes darlığı, mide bulantısı, bilinç kaybı ve bulanık görme şikayetiyle hastaneye giden ve sahte içki içen 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Nisan ayında sahte içki nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 11 kişi tutuklanmıştı.

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışıGÜNCELLEME - Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu (2)İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cakarta Endonezya sahte içki

En Çok Okunan Haberler

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.