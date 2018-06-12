HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Endonezya'da trafik kazalarında 134 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:02 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla meydana gelen kazalarda 134 kişi yaşamını yitirdi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla meydana gelen kazalarda 134 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet Sözcüsü Yusri Yunus, yaptığı açıklamada, hafta sonu başlayan bayram tatiliyle ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 134 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yunus, kazalarda 28'i ağır 286 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kazaların çocuğunun dikkatsizlikten kaynaklandığını belirten Yunus, 633 kazadan 232’sinin motosiklet kazası olduğunu bildirdi.

Yunus, bayram tatili süresince güvenli yolculuk yapılmasını sağlamak için yaklaşık 180 bin personelin görevlendirildiğini ifade ederek geçen yıla göre bu yıl bayram öncesi meydana gelen kazalarda yüzde 19’luk düşüş gerçekleştiğini söyledi.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildiŞirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi
Fatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptıFatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
can kaybı Endonezya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.