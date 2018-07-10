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Endonezya'da yerel seçimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde resmi sonuçlar belli oldu

CAKARTA (AA) - Endonezya'da yapılan 3. eş zamanlı yerel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu (KPU) ülke genelinde 17 eyalet valisi, 39 belediye başkanı ve 115 ilçe başkanlığını kapsayan 3. eş zamanlı yerel seçimlerin resmi sonuçlarını duyurdu.

KPU, 152 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı 171 bölgede, seçimlere katılım oranının yaklaşık yüzde 73,5 olduğunu belirtti.

Valilik seçimlerinde ülkenin nüfus açısından büyük ve önemli bölgelerini barındıran Cava Adası'ndaki Batı Cava'da, 4 partinin çatı adayı olarak yarışan Rıdvan Kamil oyların yüzde 32,88’ini, Doğu Cava'da 7 partinin çatı adayı alan Khofifah Indar Paravansa yüzde 53,55 oy alarak bölgelerinin yeni valisi olurken, Orta Cava'da ise 4 partinin çatı adayı olan görevdeki Vali Ganjar Pranowo yüzde 58,78'lik oy oranıyla yeniden vali seçildi.

Eyalet valiliği seçimlerinde 17 eyaletten 15'inin valisi değişirken, yeni seçilen valiler bölgelere göre gelecek 6 ay ile 1 yıl arasında mevcut valilerin resmi görev sürelerinin dolmasını bekleyecek.

Demokratik Mücadele Partisi (PDI-IP), Birleşik Kalkınma Partisi (PPP), Ulusal Demokratik Partisi (Nasdem) ve Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) gibi iktidar ve ana muhalefetteki partilerin yanı sıra bölgesel partiler dahil toplamda 14 parti seçimlere katılırken, adayların geneli bölgelerinde birden fazla partinin çatı adayı olarak seçimlerde yer aldı.

KPU ayrıca, Tual ve Sampang gibi bazı küçük bölgelerdeki seçim verilerinin henüz bildirilmediğini ve yakın tarihte de bu eksik verilerin sistemlerine ekleneceğini belirtti.

Endonezya'nın kuruluşundan bu yana ülkedeki eyaletlerin tamamını kapsayan yerel seçimler şu ana kadar yapılmazken, ülke tarihinde birden fazla eyaletin dahil olduğu ilk eş zamanlı yerel seçimler, 9 eyaleti kapsayacak şekilde 2015'te yapılmıştı.

Cakarta Valilik seçiminin de yapıldığı ve 7 eyaletin bulunduğu ikinci eş zamanlı yerel seçimler, geçen yıl nisan ayında düzenlenmişti.

Bu arada hükümetin, 2015'te aldığı kararla ülkede 34 eyaleti kapsayan ilk yerel seçimlerin 2027'de yapılması planlanıyor.

Tüm eyaletlerin dahil olduğu 2027 genel ve yerel seçimlerine kadar 2020, 2022 ve 2023 yılları olmak üzere 3 bölgesel eşzamanlı yerel seçim daha yapılacak.

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Endonezya kpu resmi sonuçlar yerel seçimler

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