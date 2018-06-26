Endonezya’da yerel seçimler yarın yapılacak

Siyasi partilerin uzlaşarak belirlediği ortak adaylar ile bağımsız adayların yarışacağı seçimde, halkın geçmişe nazaran siyasi partiden daha çok aday odaklı bir tercih yapması bekleniyor.

Seçimlerde yer alan 17 eyaletten Batı Cava, Orta Cava, Doğu Cava, Kuzey Sumatra ve Güney Sulavesi, valilik seçimlerinin en önemli ve büyük bölgeleri arasında bulunuyor.

Seçim Komisyonunun (KPU) kayıtlarına göre Demokratik Mücadele Partisi (PDI-IP), Birleşik Kalkınma Partisi (PPP), Ulusal Demokratik Partisi (Nasdem) ve Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) gibi iktidar ve ana muhalefetteki partilerin yan sıra bölgesel partiler de dahil toplamda 14 parti seçimlere katılıyor.

Ülkede 17 eyalet valisi, 39 belediye başkanı ve 115 ilçe başkanının seçimi için halk, 171 bölgede kurulacak sandıklarda oy kullanacak.

Seçime katılan yeni adaylar, seçimi kazansalar bile bölgelere göre önümüzdeki 6 ay ile 1 yıl arasında görev süresi devam edecek olan eyalet valisi, belediye ve ilçe başkanlarının resmi görev sürelerinin dolmasını bekleyecek.

Bu arada hükümet dün yaptığı açıklamada, yerel seçimler nedeniyle yarın ülke genelinde resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

- Birden fazla eyaleti içeren ilk eşzamanlı seçim 2015’te yapıldı

Endonezya’nın kuruluşundan bu yana ülkedeki eyaletlerin tamamını kapsayan genel yerel seçimler şu ana kadar yapılmazken, ülke tarihinde birden fazla eyaletin dahil olduğu ilk eşzamanlı yerel seçimler, 9 eyaleti kapsayacak şekilde 2015 yılında yapılmıştı.

Başkent Cakarta Valilik seçiminin de yapıldığı ve 7 eyaletin bulunduğu ikinci eş zamanlı yerel seçimler geçen yıl nisan ayında düzenlenmişti.

- Halk, 2005’te ilk kez yerel seçimlerde oy kullandı

Endonezya’nın 1945 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülkenin kurucu Devlet Başkanı Ahmed Sukarno ve ikinci Devlet Başkanı Muhammed Suharto’nun iktidarda olduğu 1998 yılına kadar olan dönemde tüm bölgesel idari yöneticiler merkezi atamayla yapılıyordu.