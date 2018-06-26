HABER

Endonezya’da yerel seçimler yarın yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:06 | Son Güncelleme

Endonezya’da, 171 bölgede 3. eşzamanlı yerel seçimler için yarın oy kullanılacak - Tüm eyaletleri kapsayan yerel seçimler 2027’de yapılacak

CAKARTA (AA) - Endonezya’da seçmenler, 17 eyaleti kapsayan 3. eşzamanlı yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek.

Ülkede 17 eyalet valisi, 39 belediye başkanı ve 115 ilçe başkanının seçimi için halk, 171 bölgede kurulacak sandıklarda oy kullanacak.

Seçim Komisyonunun (KPU) kayıtlarına göre Demokratik Mücadele Partisi (PDI-IP), Birleşik Kalkınma Partisi (PPP), Ulusal Demokratik Partisi (Nasdem) ve Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) gibi iktidar ve ana muhalefetteki partilerin yan sıra bölgesel partiler de dahil toplamda 14 parti seçimlere katılıyor.

Seçimlerde yer alan 17 eyaletten Batı Cava, Orta Cava, Doğu Cava, Kuzey Sumatra ve Güney Sulavesi, valilik seçimlerinin en önemli ve büyük bölgeleri arasında bulunuyor.

Ülke genelinde 171 bölgedeki sandıklarda 152 milyondan fazla kişi kayıtlı bulunurken, KPU seçimde yaklaşık yüzde 77’lik bir katılım hedefliyor.

Siyasi partilerin uzlaşarak belirlediği ortak adaylar ile bağımsız adayların yarışacağı seçimde, halkın geçmişe nazaran siyasi partiden daha çok aday odaklı bir tercih yapması bekleniyor.

Seçime katılan yeni adaylar, seçimi kazansalar bile bölgelere göre önümüzdeki 6 ay ile 1 yıl arasında görev süresi devam edecek olan eyalet valisi, belediye ve ilçe başkanlarının resmi görev sürelerinin dolmasını bekleyecek.

Bu arada hükümet dün yaptığı açıklamada, yerel seçimler nedeniyle yarın ülke genelinde resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

- Birden fazla eyaleti içeren ilk eşzamanlı seçim 2015’te yapıldı

Endonezya’nın kuruluşundan bu yana ülkedeki eyaletlerin tamamını kapsayan genel yerel seçimler şu ana kadar yapılmazken, ülke tarihinde birden fazla eyaletin dahil olduğu ilk eşzamanlı yerel seçimler, 9 eyaleti kapsayacak şekilde 2015 yılında yapılmıştı.

Başkent Cakarta Valilik seçiminin de yapıldığı ve 7 eyaletin bulunduğu ikinci eş zamanlı yerel seçimler geçen yıl nisan ayında düzenlenmişti.

- Halk, 2005’te ilk kez yerel seçimlerde oy kullandı

Endonezya’nın 1945 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülkenin kurucu Devlet Başkanı Ahmed Sukarno ve ikinci Devlet Başkanı Muhammed Suharto’nun iktidarda olduğu 1998 yılına kadar olan dönemde tüm bölgesel idari yöneticiler merkezi atamayla yapılıyordu.

Suharto döneminin sona ermesiyle, 1999-2004 yılları arasında yerel parlamentolar bölge idarecilerini seçerken, halk ilk kez 2005 yılında yerel idareciler için yerel seçimlerde oy kullandı.

Ülkede 2005-2015 arasındaki yerel seçimlerde, eyalet, şehir ve ilçe yönetimlerinin seçimi yıl geneline yayılarak yapılırken, aynı günde 9 eyalette 269 bölgede kurulan sandıklarda eyalet, şehir ve ilçe idarecileri için ilk eşzamanlı seçim 2015’te yapıldı.

- Tüm eyaletleri kapsayan eşzamanlı yerel seçim 2027’de yapılacak

Hükümetin, 2015 yılında aldığı kararla ülkede 34 eyaleti kapsayan ilk yerel seçimlerin 2027 yılında yapılması planlanıyor.

Tüm eyaletlerin dahil olduğu 2027 yılı genel ve yerel seçimlerine kadar 2020, 2022 ve 2023 yılları olmak üzere 3 bölgesel eşzamanlı yerel seçimler daha yapılacak.

- Yogyakarta Özel Bölgesi, yerel seçimlerden muaf

Ülkenin Orta Cava bölgesinde yer alan ve özel statüye sahip Yogyakarta Özel Bölgesi ise yerel seçimlerden muaf tutuluyor.

Endonezya'da hala varlığını sürdüren birkaç krallıktan biri olan Yogyakarta’da Sultan X. Hamengkubuwono, eyaletin valilik ve hükümdarlığını yürütürken, anayasaya göre Hamengkubuwono, sadece sembolik güçlere sahip bulunuyor.

Endonezya’nın kurucu Devlet Başkanı Sukarno 20 yıllık görev süresinin sonunda, 1965 yılında darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Sukarno'dan sonra devlet başkanlığı koltuğuna oturan General Suharto, 32 yıl iktidarda kaldı ve ülkede patlak veren kitlesel gösteriler üzerine 21 Mayıs 1998'de istifa etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 260 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya'nın yüzde 87'si Müslüman, yüzde 9,9'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer din ve inançlardan oluşuyor.

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
Kılıçdaroğlu 14:00'te açıklama yapacakKılıçdaroğlu 14:00'te açıklama yapacak
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında istifa çağrısı: Bedelinin olması lazımCHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında istifa çağrısı: Bedelinin olması lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17 eyalet 171 bölge Endonezya eşzamanlı seçim kpu yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

İlginizi Çekebilir

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Süleyman Çakır' mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Süleyman Çakır' mesajı

Selahattin Demirtaş 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak AİHM'e gidiyor: Serbest seçim hakkı ihlal edildi

Selahattin Demirtaş 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak AİHM'e gidiyor: Serbest seçim hakkı ihlal edildi

Son dakika! Yavru köpeğin ölümü ile ilgili soruşturmada flaş gelişme

Son dakika! Yavru köpeğin ölümü ile ilgili soruşturmada flaş gelişme

24 Haziran seçimlerinde HDP’nin oyları doğuda düştü, batıda yükseldi

24 Haziran seçimlerinde HDP’nin oyları doğuda düştü, batıda yükseldi

Kayıp Leyla bulundu mu? Leyla'nın babası açıkladı

Kayıp Leyla bulundu mu? Leyla'nın babası açıkladı

Seçim pusulasında Erdoğan'a not bıraktı!

Seçim pusulasında Erdoğan'a not bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.