Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Toba Gölü'nde meydana gelen tekne kazasında kayıp kişi sayısının 192'ye çıktığı bildirildi.
Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammed Syaugi, Toba Gölü'nde bir teknenin alabora olmasının ardından aileleri ve yakınlarının bildirimleri üzerine kayıp kişi sayısının 192 olarak güncellendiğini açıkladı.
Kazada şu ana kadar 18 kişinin sağ kurtarıldığını ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Syaugi, Samosir'den Simalungun bölgesine giderken alabora olan "KM Sinar Bangun" adlı ahşap teknenin yolcu kapasitesinin 43 olduğunu ve teknede sadece 45 can yeleği bulunduğunu belirtti.
Sayugi ayrıca, kazanın yaşandığı bölgede 300 metre derinliğe kadar arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı da 400'e yakın personel ile arama kurtarma faaliyetinin ilk etapta 7 gün daha süreceğini duyurdu.
Yetkililer, kazanın olumsuz hava koşulları ve kapasitesinin üstünde yolcu olması nedeniyle meydana geldiğini ifade etmişti.
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