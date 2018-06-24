Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Toba Gölü’nde batan yolcu teknesinin yeri belirlendi.
Endonezya haber ajansı Antara’nın haberine göre, Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), 18 Haziran'da Toba Gölü’nde alabora olan ‘’KM Sinar Bangun’’ yolcu teknesinin yerinin tespit edildiğini duyurdu.
BASARNAS’ın sonar cihazlarla yaptığı taramalar sonucunda, teknenin enkazı 450 metre derinlikte tespit edildi.
Kayıp 183 kişiden çoğunun teknenin içinde olduğundan şüpheleniliyor.
BASARNAS, 19 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ve 3 kişinin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.
Bu arada kayıp yolcuların yakınları, yetkililerden yakınları bulunana kadar arama kurtarma çalışmalarının devam etmesini talep ediyor.
Teknedeki yolcuların isim listesi bulunmadığından tam yolcusu sayısına ilişkin net bir rakam veremeyen yetkililer, bölgede benzer kazaların yaşanmaması için önlemlerin artırılacağını kaydetti.
43 kişilik kapasiteye sahip tekne, 18 Haziran’da Samosir'den Simalungun bölgesine giderken olumsuz hava koşulları ve çok fazla yolcu taşıması nedeniyle Toba Gölü'nde alabora olmuştu.
Bölgede birçok birimin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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