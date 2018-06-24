HABER

Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Toba Gölü’nde batan yolcu teknesinin yeri belirlendi - Kayıp 183 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Toba Gölü’nde batan yolcu teknesinin yeri belirlendi.

Endonezya haber ajansı Antara’nın haberine göre, Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), 18 Haziran'da Toba Gölü’nde alabora olan ‘’KM Sinar Bangun’’ yolcu teknesinin yerinin tespit edildiğini duyurdu.

BASARNAS’ın sonar cihazlarla yaptığı taramalar sonucunda, teknenin enkazı 450 metre derinlikte tespit edildi.

Kayıp 183 kişiden çoğunun teknenin içinde olduğundan şüpheleniliyor.

BASARNAS, 19 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ve 3 kişinin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

Bu arada kayıp yolcuların yakınları, yetkililerden yakınları bulunana kadar arama kurtarma çalışmalarının devam etmesini talep ediyor.

Teknedeki yolcuların isim listesi bulunmadığından tam yolcusu sayısına ilişkin net bir rakam veremeyen yetkililer, bölgede benzer kazaların yaşanmaması için önlemlerin artırılacağını kaydetti.

43 kişilik kapasiteye sahip tekne, 18 Haziran’da Samosir'den Simalungun bölgesine giderken olumsuz hava koşulları ve çok fazla yolcu taşıması nedeniyle Toba Gölü'nde alabora olmuştu.

Bölgede birçok birimin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

PARTNERTatile devamTatile devam
Üçüzleri 'Recep', 'Tayyip', 'Erdoğan' ile sandığa gittilerÜçüzleri 'Recep', 'Tayyip', 'Erdoğan' ile sandığa gittiler
Özhaseki: Seçim bitti, geçim başladıÖzhaseki: Seçim bitti, geçim başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma Endonezya Kayıp KM Sinar Bangun tekne kazası Yer tespiti

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.