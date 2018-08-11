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Endonezya'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

İçinde 9 kişinin bulunduğu küçük yolcu uçağının kuleyle bağlantısının kesildiği belirtildi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Papua bölgesinde, içinde 9 kişinin olduğu hafif küçük ticari uçak ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Papua eyaletinde, 2 mürettabat ve 7 yolcunun bulunduğu Dimonin Havayolları'na ait İsviçre yapımı "Pilatus PC-6 Porter" model uçak ile iletişim sağlanamıyor.

Eyaletteki Pegunungan Bintang Bölgesi Emniyet Şefi Michael Mumbunan, köylülerin patlama ve yüksek gürültü duyduklarını ihbar ettiğini belirterek, uçağın düştüğünden şüphelenilen bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ifade etti.

Eyaletin Tanah Merah bölgesinden Pegunungan Bintang'ın Oksibil bölgesine gitmek üzere havalandığı belirtilen uçakta, yolcu kayıtlarına göre küçük bir çocuğun da olduğu kaydedildi.

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Endonezya irtibat kesildi Papua uçak

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