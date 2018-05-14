Endonezya’daki bombalı saldırılar

CAKARTA (AA) - Endonezya’da dün ve bugün düzenlenen 5 bombalı saldırıda saldırganlar dahil 25 kişinin öldüğü bildirildi.

Doğu Cava Emniyeti Sözcüsü Frans Barung Mangera, düzenlediği basın toplantısında Surabaya’da 3 kiliseye düzenlenen saldırılarda yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırganlar dahil 25 kişinin öldüğünü açıkladı.

Mangera, pazar günü Surabaya’daki 3 kiliseye düzenlenen saldırılarda, Sidoarjo’da el yapımı bombanın saldırı hazırlığı yapılan evde patlaması sonucu, bugün de Surabaya’da polis merkezini hedef alan saldırıda 12 sivilin ve 13 intihar bombacısının öldüğünü belirtti.

Dün Surabaya’da 3 kiliseye düzenlenen saldırılarda yaralanan 5 sivilin hastanede hayatını kaybetmesinin ardından 6 saldırgan dahil ölü sayısı 18’e yükseldi.

Dün gece Sidoarjo’da el yapımı bombanın saldırı hazırlığı yapılan evde kazara patlaması sonucu 3 kişi, bugün de Surabaya’daki polis merkezini hedef alan bombalı saldırıda 4 saldırgan yaşamını yitirmişti.

Saldırıların motosikletlerle ve çocukların da olduğu aile üyeleri tarafından düzenlenmesi dikkati çekti.