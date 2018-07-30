Endonezya'daki deprem

Endonezya’nın Lombok Adası'nda dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
ANTARA ajansının haberine göre, Endonezyalı yetkililer, merkez üssü Lombok Adası'nın Mataram kentinin 50 kilometre kuzeydoğusu olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığını belirtti.
Depremin gerçekleştiği sırada, Lombok Adası'ndaki Rinjani Yanardağı'na tırmanışta oldukları bildirilen yerli ve yabancı 800'den fazla dağcıdan 500'ü aşkınının hala dağda mahsur olduğu bildirildi.
Çoğunluğu, depremin etkisiyle yanardağdaki toprak kaymalarına bağlı mahsur kalan dağcıları tahliye etmek için bölgeye kurtarma ekipleri ve askeri kuvvetler gönderildiği kaydedildi.
Endonezya'nın turistik Bali Adası'nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda bulunan adada deprem nedeniyle 1400 ev hasar gördü.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 7,5 kilometre altında kaydedildiğini açıklamıştı.
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