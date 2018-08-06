Endonezya’daki deprem

MELBOURNE (AA) - Endonezya’nın Lombok Adası’nda 82 kişinin hayatını kaybettiği 7 şiddetindeki depreme yakalanan Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kurtuldukları için oldukça şanslı olduklarını söyledi.

Bakan Dutton, Sydney’de yayın yapan 2GB radyosuna yaptığı açıklamada, bölgesel terörle mücadele konferansı için Endonezya’nın Lombok Adası’nda bulunduğunu ve depreme bir otelin 12. katındaki restoranda yakalandığını söyledi.

Son bilgilere göre 82 kişinin hayatını kaybettiği 7 büyüklüğündeki deprem anını "şiddetli" ve "dramatik" ifadeleriyle tanımlayan Bakan Dutton, ‘‘Çıktığımız için oldukça şanlıyız, hepimiz yere yuvarlandık, binada kesinlikle çok fazla yapısal hasar vardı. Önemli olan tüm Avustralya delegasyonun güvende ve iyi olması." dedi.

Kaldıkları otelin bazı bölümlerinin yıkıldığını ve cephelerinde büyük çatlaklar oluştuğunu aktaran Dutton, dua ve düşüncelerinin depremden etkilenenlerle olduğunu dile getirdi.

Dutton, "Endonezya için korkunç bir gün." ifadesini kullandı.

Bakan Dutton, Endonezya’daki temaslarına Bali Adası’nda devam edecek.

