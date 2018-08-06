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Endonezya'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:26 | Son Güncelleme

Depremde ölenlerin sayısı 98'e yükseldi - Yaklaşık 20 bin kişi güvenli bölgeye yerleştirildi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 98'e çıktığını belirtti.

Depremde toplamda 236 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Nugroho, 20 binden fazla kişinin belirli noktalardaki güvenli alanlara yerleştirildiğini ifade etti.

Nugroho ayrıca, depremin etkili olduğu ve ülkenin turizm bölgeleri olan Lombok ve Bali Adası'ndaki yaralı ve can kayıplarının tamamının Endonezyalı olduğunu kaydetti.

Bölgede özellikle kırsal alanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer, bazı yol ve köprülerin zarar görmesi nedeniyle belli alanlara ulaşımın güçlükle sağlandığını belirtti.

Bu arada depremin ardından dünden bu yana da bölgede yaklaşık 200'e yakın artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), dün akşam merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

Ülkede geçen hafta aynı bölgede meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmişti.

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