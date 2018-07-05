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Endonezya'daki feribot kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 07:10 | Son Güncelleme

Sulawesi Adası açıklarında bir feribotun batması nedeniyle ölenlerin sayısı 34'e çıktı, 155 kişi ise kurtarıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında bir feribotun batması sonucu ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Güney Sulawesi Emniyet Sözcüsü Dicky Sondani, kazada şu ana kadar 34 kişinin öldüğünü, 155 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Yaşamını yitiren 34 kişinin üzerinde can yeleği bulunmadığını belirten Sondani, feribotta yaklaşık 190 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Öte yandan, Makassar Arama Kurtarma Ekibi Başkanı H. Amiruddin, kayıp olduğu bilgisine ulaşılan 1 yaşındaki bebeği arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Sosyal İşler Bakanı Idrus Marham'ın da feribot kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bugün olay bölgesine gideceği duyuruldu.

Sulawesi Adası açıklarında kıyıya 200 metre uzaklıkta Bira Limanı'ndan Selayar Adası'na doğru seyreden Lestari Maju adlı feribotun, salı günü fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle battığı belirtilmişti.

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Endonezya feribot kazası lestari maju Sulawesi

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