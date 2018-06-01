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Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda patlama

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 6 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yanardağdan püsküren kül ve dumanın, şimdilik Adisutjipto Havalimanı'ndaki uçuşlarda herhangi bir aksamaya neden olmadığını ifade etti.

Nugroho, dağın çevresindeki 3 kilometrelik alanın boşaltılması uyarısında bulundu.

Merapi Yanardağı'nda 22 Mayıs'ta meydana gelen patlamaların ardından bölgedeki alarm ikinci seviyeye yükseltilmişti.

Cava Adası'nda yer alan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Merapi patlama yanardağ

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