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Endonezya’daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

Saldırıların planlayıcısı olduğu suçlamasıyla yargılanan Aman Abdurrahman idam cezası aldı

CAKARTA (AA) - Endonezya’da düzenlenen çok sayıda terör saldırısının planlayıcısı olduğu suçlamasıyla yargılanan DEAŞ bağlantılı Aman Abdurrahman, idama mahkum edildi.

Endonezya haber ajansı Antara’nın haberine göre, başkent Cakarta’daki Güney Cakarta Bölge Mahkemesi, bugünkü karar duruşmasında, ülkede düzenlenen birçok terör saldırılarının planlayıcısı olduğu suçlamasıyla yargılanan Aman Abdurrahman’ı idama mahkum etti.

Polis, mahkeme binasında 400’e yakın personelle geniş güvenlik önlemi alırken, gazetecilerin duruşmanın yapıldığı salona girmesine izin verilmedi.

DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) terör örgütünün lideri olduğu belirtilen Abdurrahman, Cakarta’daki Sarinah bölgesi ve otobüs terminali saldırısının yanı sıra Samarinda’daki kiliseye yönelik terör saldırılarının sorumlusu olarak gösterilmiş ve savcılar idamını talep etmişti.

Endonezya’da 2016 yılında Sarinah bölgesinde düzenlenen saldırıda 4’ü saldırgan olmak üzere 8 kişi, Kalimantan bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıda da bir çocuk ölmüştü. Geçen yıl başkentte Kampung Melayu otobüs terminalinde düzenlenen iki intihar saldırısında ise 3 polis yaşamını yitirmişti.

Bu arada geçen ay Endonezya'nın Surabaya, Sidoarjo ve Riau şehirlerinde 13 ve 14 Mayıs 2018'de düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği bombalı ve bıçaklı saldırılarının ardından terörle mücadele yasasında değişiklik yapılarak güvenlik güçlerinin yetkileri artırılmıştı.

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