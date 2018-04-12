Endonezya’dan Türkiye'nin terörle mücadelesine destek

CAKARTA (AA) - Endonezya Temsilciler Meclisi Komisyonu Başkanı Abdul Kharis Almasyhari, terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye’deki kriz ortamından faydalanarak güç elde etmemesi gerektiğini söyledi.

Almasyhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD/PKK terör örgütünün ayrılıkçı çabalarına karşı dost ülke Türkiye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını ve bu konuda Türkiye’yi güçlü bir şekilde desteklediklerini söyledi.

PYD/PKK’nın bölgedeki yapılanma çalışmalarının bölgede daha fazla kaosa neden olacağına dikkati çeken Almasyhari, "Bu terör örgütlerinin, Suriye’deki kriz ortamından faydalanarak güç elde etmemesi gerekir." dedi.

Almasyhari ayrıca Irak ya da Suriye’de Türkiye’nin egemenliğine tehdit oluşturacak ayrılıkçı grupların varlığına da izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.