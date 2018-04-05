Endonezyalı Bakanlar AA'nın 98. yılını kutladı

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Marsudi, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir asırdır faaliyet gösteren AA'nın, objektif ve gerçek haberler üretmeye devam edeceğine, bu haberlerin doğru şekilde dünyaya akışını sağlayacağına inanıyorum." dedi.

AA'nın Endonezya'daki faaliyetlerini kutlayan Marsudi, "Bu faaliyetlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını ümit ediyorum." diye konuştu.

Endonezya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Rudiantara da AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Medya dünyasında yalan bilgi ve haberler dolaşıyor. Bu durum günümüzde gittikçe artış gösteriyor. Tam bu noktada Endonezya'nın resmi haber ajansı Antara Haber Ajansı ve Türkiye'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı sayesinde, iki ülke arasındaki bilgi akışı hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanıyor. 98 yıl, öyle kısa bir zaman dilimi değil. Buradan Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 98. yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.