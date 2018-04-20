Endonezyalı balıkçılar 76 Arakanlıyı kurtardı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Açe eyaletinde karaya oturan teknedeki 76 Arakanlı Müslümanın, balıkçılar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Polis Şefi Riza Yulianto, teknedeki 76 Arakanlı Müslümanın balıkçılar tarafından kurtarıldığını söyledi.
Yulianto, teknede kadın ve çocukların da olduğunu bildirdi.
Ay başında 56 Arakanlıyı taşıyan bir tekne Tayland sularında arıza yapmış, Taylandlı yetkililer tarafından onarılarak yoluna devam etmesi sağlanmıştı.
Malezya karasularında durdurulan teknedeki Arakanlılar, işlem yapılmak üzere göçmen bürosuna götürülmüştü.
BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
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