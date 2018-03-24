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Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Wardana Mersin’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Endonezya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Wardana, beraberindeki heyetle birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Wardana’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, iki ülke arasında var olan ilişkilerin, bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini söyledi.Mersin’in sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken, medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğuna işaret eden Su, Mersin’in turizm, tarih, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi, tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük potansiyele sahip bir kent olduğunun altını çizdi.Büyükelçi Wardana ise Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında var olan ilişkilerin gelişerek devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Wardana Mersin’de

Endonezya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Wardana, beraberindeki heyetle birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Wardana’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, iki ülke arasında var olan ilişkilerin, bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini söyledi.
Mersin’in sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken, medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğuna işaret eden Su, Mersin’in turizm, tarih, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi, tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük potansiyele sahip bir kent olduğunun altını çizdi.
Büyükelçi Wardana ise Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında var olan ilişkilerin gelişerek devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Wardana Mersin’de

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