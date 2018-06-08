CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği görevine başladıkları anda önceliklerinin Filistin meselesi olacağını belirtti.
ABD’de bulunan Marsudi, Endonezya’nın, 2019-2020 dönemi için BMGK'ye geçici üye seçilmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Küresel barışın sürdürülmesi konusunda diğer geçici üye ülkeleri etkili ve sorumlu bir şekilde çalışmaya teşvik edeceklerini vurgulayan Marsudi, Endonezya’nın aşırıcılık, radikalizm ve terörizm gibi uluslararası organize suçlarla mücadele çabası içinde olacağını kaydetti.
Marsudi ayrıca, barışı koruma amacıyla BMGK ile bölgesel birliktelikleri güçlendireceklerini dile getirdi.
BM Genel Kurulunda bugün yapılan oylamada, Almanya, Belçika, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya 2019-2020 döneminde BM Güvenlik Konseyinde iki yıllığına görev yapacak geçici üye ülkeler olarak seçildi. Bu 5 ülke, 1 Ocak 2019'dan itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.
Maldivler ile yarışan Endonezya, oylamada 144 ülkenin desteğini alırken, Maldivler ise 46 oy aldı.
Bu arada Endonezya, daha önce 1973-1974, 1995-1996 ve 2007-2008 dönemlerinde de BMGK'ye seçilmişti.
Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.
Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.
Halen Konsey üyesi olan Hollanda, Bolivya, Etiyopya, Kazakistan ve İsveç'in görev süreleri bu yılın bitiminde sona erecek.
BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.
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