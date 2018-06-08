CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği görevine başladıkları anda önceliklerinin Filistin meselesi olacağını belirtti.

ABD’de bulunan Marsudi, Endonezya’nın, 2019-2020 dönemi için BMGK'ye geçici üye seçilmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Küresel barışın sürdürülmesi konusunda diğer geçici üye ülkeleri etkili ve sorumlu bir şekilde çalışmaya teşvik edeceklerini vurgulayan Marsudi, Endonezya’nın aşırıcılık, radikalizm ve terörizm gibi uluslararası organize suçlarla mücadele çabası içinde olacağını kaydetti.

Marsudi ayrıca, barışı koruma amacıyla BMGK ile bölgesel birliktelikleri güçlendireceklerini dile getirdi.

BM Genel Kurulunda bugün yapılan oylamada, Almanya, Belçika, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya 2019-2020 döneminde BM Güvenlik Konseyinde iki yıllığına görev yapacak geçici üye ülkeler olarak seçildi. Bu 5 ülke, 1 Ocak 2019'dan itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.