ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA 2 MİLYON TL'LİK BAĞIŞ

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kurumlarında çalışan personelin, şehit yakınları ve gaziler için topladığı 2 milyon TL'lik bağış Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya teslim edildi.

" BU VATANI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'ndeki bağışın teslim töreninde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, " Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmet etmeyi büyük bir onur olarak görüyoruz. Onlara yönelik çalışma ve hizmetlerimizi de çok büyük bir şerefle yürütüyoruz. Milletimiz adına aynı zamanda şehitlerimizi bizlere emaneti olan yakınlarına, gazilerimize destek vermeye ve her zaman yanlarında olmaya çok büyük önem veriyoruz. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatanı korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar çalışanlarının şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için göstermiş olduğu vefadan dolayı tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz adına başta bakanımız olmak üzere tüm çalışan personele bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türkiye, insani kalkınma yardımlarında dünyada kişi başı gelire olanla 1'inci sırada yer alıyor . Bu iyiliği sadece ülkemiz, devletimiz değil milletimizin de katkılarıyla sürdürüyoruz" dedi.