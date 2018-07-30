"Enerji kimlikli bina" sayısı 742 bini aştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2011'den sonra yapı ruhsatı alan binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi verilen bina sayısı 742 bin 940'a ulaştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında binaların ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma, aydınlatma, yenilenebilir enerji kullanımı gibi "enerji tüketimleri" ile karbondioksit salınımı ve yalıtım gibi binanın "kabuk bilgileri"ni gösteren Enerji Kimlik Belgesi alan bina sayısı her geçen gün artıyor.
Buna göre, Bakanlık tarafından 1 Ocak 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi alan bina sayısı 2018'in ilk yarısında 68 bin 940 oldu.
Zorunluluk tarihinden itibaren belge alan bina sayısı ise 742 bin 940'a ulaştı.
- Bin 659 personele eğitim verildi
Öte yandan Bakanlık tarafından güncellenen ve 1 Kasım 2017'de uygulamaya alınan "BEP-TR II" yazılımı üzerinden hazırlanan Enerji Kimlik Belgesi'ni vermeye yetkilendirilen firma sayısı 4 bin 173, uzman sayısı ise 5 bin 68'e çıktı.
Bakanlığın, Enerji Kimlik Belgesi çalışmalarının yanı sıra personel eğitimleri de devam ediyor. 2018'in ilk yarısında 274 olmak üzere toplamda bin 659 personele eğitim verildi.
Mevcut binalarda alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi aranması şartı 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu hale gelecek.
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