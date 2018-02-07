Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak Hatay’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bir dizi temaslar için geldiği Hatay’da valiliği ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde Bakan Albayrak şeref defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçildi. Ziyaret, basına kapalı olarak devam etti. Bakan Albayrak’a AK Parti Hatay milletvekilleri Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk, Hacı Bayram Türkoğlu ve AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler eşlik etti.

Ziyaretin ardından Bakan Albayrak gençlerle buluşmak için kültür merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı. Kültür merkezindeki program da basına kapalı olarak devam etti.